Прокуратура установила личность злоумышленника, причастного к поджогу Андреевской церкви

Фото: Андреевская церковь (РБК-Украина/Андрей Коваль)

Один из нападавших на Андреевскую церковь оказался 32-летним жителем Киева

Прокуратура и полиция Киева в ходе следственных действий установили личность одного из злоумышленников, которые пытались поджечь Андреевскую церковь на Подоле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Отмечается, что около 7:00 утра 15 ноября неизвестные бросили три бутылки с так называемыми "коктейлями Молотова" в двери дома-фундамента Андреевской церкви. К внешней стороне каждой бутылки были прикреплены охотничьи спички.

Охрана церкви заметила действия злоумышленников, поэтому пожара удалось избежать. Охранник также пытался задержать поджигателей, но они применили против мужчины газовый баллончик и скрылись.

"В настоящее время личность одного из правонарушителей установлена. Им оказался 32-летний житель столицы. 27.11.2018 по согласованию с местной прокуратурой следователям полиции ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на злрочин), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Следственные действия в отношении инцидента продолжаются. Правоохранители устанавливают мотивы преступления и других участников.

"За совершенное злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине выразило обеспокоенность нападением неизвестных на Андреевскую церковь. Добавим, полиция открыла уголовное дело по факту действий неизвестных, которые бросали "коктейли Молотова" в дверь стилобата Андреевской церкви.