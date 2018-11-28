Во Львове ночью горели два отделения "Альфа Банка"

Фото: место происшествия (facebook.com/igor.zinkevych)

Никто не пострадал

Во Львове произошли пожары в двух отделениях "Альфа-Банка" ночью, 28 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 032.ua.

Как отмечается, пожары произошли на улице Политехнической, 2 и на проспекте Черновола, 45. Пожары были незначительными, пострадавших в результате инцидента нет.

В комментарии местному изданию пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталий Туровцев сообщил, что изначально пожар возник на улице Политехническая, а за полчаса - на проспекте Черновола.

"Информацию о пожаре на улице Политехнической, 2 спасатели получили в 03:03. Возгорание площадью 4 м.кв произошло на первом этаже в отделении банка. Огонь уничтожил окно, кондиционер, две видеокамеры, повредил пол и потолки. В 03:27 пожар был ликвидирован", - сказал Туровцев.

По его словам, в результате второго пожара в банке, который произошел на проспекте Чорновила, 45, в 03:36, было повреждено окно и стены. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 03:50.

Над ликвидацией пожаров в финансовых учреждениях работали 20 спасателей и две единицы спецтехники.

Фото: место происшествия (facebook.com/igor.zinkevych)

По сообщению депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, в обоих отделениях банка хулиганы сначала разбивали окна, а потом бросали в помещение зажигательные смеси.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестный забросал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza дымовыми шашками.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 ноября во Львове горела областная клиническая больница. Тогда пришлось эвакуировать 481 человека, из них 276 больных.