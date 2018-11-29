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У Києві сталася пожежа в будівлі Мінфіну

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 09:16
У Києві сталася пожежа в будівлі Мінфіну
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В будівлі Мінфіну спалахнули електричні кабелі

У Києві вранці 29 листопада сталася пожежа в будівлі Міністерства фінансів України на Подолі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці в адміністративній будівлі Міністерства фінансів України на вулиці Хорива сталося загоряння електричних в ліфтовій шахті. О 08:22 підрозділи ДСНС локалізували пожежу, через задимлення 20 людей вивели на безпечну відстань.

"О 08:28 пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

 

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Опубліковано Киев Оперативный Середа, 28 листопад 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові вночі горіли два відділення "Альфа Банку". За даними місцевих ЗМІ, в обох відділеннях банку спочатку розбивали вікна, а потім кидали в приміщення запальні суміші.

Також раніше повідомлялося, що прокуратура встановила особу, причетну до підпалу Андріївської церкви у Києві. Ним виявився 32-річний житель столиці, за останньою інформацією, підозрюваний затриманий. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють мотиви злочину та інших учасників.

 

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