В Киеве произошел пожар на складе

Жертв и пострадавших в результате пожара нет

В Киеве сегодня ночью, 29 июля, произошел пожар в административно-складском здании на ул. Академика Бутлерова, 8 (Днепровский район). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар возник в 2-этажном здании размером 60х 40 м на втором этаже на площади 300 кв м с распространением пламени на крышу.

Фото: пожар на складе в Киеве

"К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Как сообщают спасатели, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Отметим, с начала текущего года на пожарах в Украине погибло почти 1 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь с 19 на 20 июля на улице Борщаговской сгорели два автомобиля.

Также сообщалось о пожар в киевском хостеле, в результате которой было травмировано 6 человек.