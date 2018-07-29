В Києві сталася пожежа на складі

Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає

В Києві сьогодні вночі, 29 липня, сталася пожежа у адміністративно-складській будівлі на вул. Академіка Бутлерова, 8 (Дніпровський район). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа виникла в 2-поверховій будівлі розміром 60х 40 м на другому поверсі на площі 300 кв м з розповсюдженням полум’я на дах.

Фото: пожежа на складі у Києві

"До ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомляють рятувальники, жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Зазначимо, з початку поточного року на пожежах в Україні загинули майже 1 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в ніч з 19 на 20 липня на вулиці Борщагівській згоріли два автомобіля.

Також повідомлялося про пожежу в київському хостелі, в результаті якої було травмовано 6 осіб.