В Києві сталася пожежа на складі
Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає
В Києві сьогодні вночі, 29 липня, сталася пожежа у адміністративно-складській будівлі на вул. Академіка Бутлерова, 8 (Дніпровський район). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомляється, пожежа виникла в 2-поверховій будівлі розміром 60х 40 м на другому поверсі на площі 300 кв м з розповсюдженням полум’я на дах.
Фото: пожежа на складі у Києві
"До ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомляють рятувальники, жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.
Зазначимо, з початку поточного року на пожежах в Україні загинули майже 1 тис. осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в ніч з 19 на 20 липня на вулиці Борщагівській згоріли два автомобіля.
Також повідомлялося про пожежу в київському хостелі, в результаті якої було травмовано 6 осіб.