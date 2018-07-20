У Києві вночі невідомі підпалили два автомобілі

Вогнем були знищені повністю дві машини

У Києві в ніч з 19 на 20 липня на вулиці Борщагівській згоріли два автомобіля. Про це повідомляє пресс-служба поліції Києва.

Повідомляється, що поліцейські отримали повідомлення від жителя Києва про те, що на вулиці Борщагівська горять його автомобілі. Зазначимо, що після гасіння пожежі вогнем були знищені повністю дві машини.

Слідчі, криміналісти та фахівці профільних служб провели ретельний огляд місця події, щоб встановити причини загоряння автомобілів.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в травні на штрафному майданчику в Голосіївському районі Києва згоріли понад 50 автомобілів.