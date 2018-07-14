З початку року в Україні на пожежах загинуло майже 1 тис. осіб

Внаслідок пожеж в Україні постраждали 787 осіб

З початку року в Україні на пожежах загинули 997 осіб, ще 787 постраждали. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайний ситуацій (ДСНС).

Лише вчора, 13 липня, внаслідок пожеж загинуло троє осіб та постраждало двоє.

Врятовано з початку року - 1193 осіб.

Всього з початку року зафіксовано 41 тис. 97 пожеж. З них в житловому секторі 16 035, у виробничій сфері 1 156 пожеж, у транспорті - 1 980 пожеж.

Нагадаємо, у Києві 7 липня сталась пожежа у 5-поверховому будинку на вулиці Туполєва, 20А. Вогонь знищив квартиру та три сусідні балкони.

Пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі. Вогонь розповсюдився на сусідні балкони на 3, 4 та 5 поверхах.

Рятувальники, що прибули на місце події, ліквідували пожежу менш як за годину. Розповсюдження вогню у квартири, в яких загорілись балкони, також було зупинено.