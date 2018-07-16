У Києві горів хостел, травмовано 6 осіб

Площа пожежі у Києві становила 100 кв. м

У Києві вчора, 15 липня 2018 року, горів хостел на вул. Кибальчича, внаслідок чого травмовано 6 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа сталася вчора о 19:38 у двоповерховій адмінбудівлі по вул. Кибальчича, 11-В.

Рятувальники, які прибули за викликом, встановили, що пожежа сталася на другому поверсі будівлі. Станом на 20:08 вогонь, що охопив площу будівлі у 100 квадратних метрів було локалізовано, а вже о 20:17 - ліквідовано.

Внаслідок події поранення отримали шість осіб, одна з них від госпіталізації відмовилася, інших було доставлено до лікарні. Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: пожежа у Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку поточного року на пожежах в Україні загинули майже 1 тис. осіб.