В Киеве ликвидировали пожар на Позняках

Фото: спасатели на месте пожара на Позняках (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожар произошел на 12-м этаже дома

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на столичных Позняках. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве на странице в Facebook.

Возгорание произошло на балконе на 12-м этаже 16-этажного дома на улице Соломии Крушельницкой, 3А. Огонь распространился на этаж выше. Из-за утеплителя горение сопровождалось сильным дымом.

"В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Напомним, пожар в доме на Позняках произошел сегодня возле многоэтажки, где на прошлой неделе произошел мощный взрыв. Тогда в результате взрыва погибли 5 жителей дома.

Добавим, по основной версии следствия, взрыв в доме на Позняках произошел из-за несоблюдения технологий при замене счетчиков, что повлекло утечку газа.

Кроме того, взрыв и пожар в доме произошел сегодня в Харьковской области из-за преднамеренных действий мужчины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий