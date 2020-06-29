У Києві знову сталася пожежа на Позняках

Фото: пожежна служба (РБК-Україна)

Горить квартира на вулиці Олександра Кошиця

У Києві вдруге за два дні сталася пожежа в багатоповерховому будинку на Позняках. Загоряння сталося в одному з будинків на вулиці Олександра Кошиця.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

За інформацією свідків, горить квартира в будинку за адресою Кошиця, 9. На місце події вже прибули пожежники.

Інформації про жертв та постраждалих, а також про причини займання наразі немає.

Очередной пожар вспыхнул на Позняках, на этот раз - Кошица, 9. На месте работали бойцы пожарной охраны ГСЧС. Будем надеяться, что никто не пострадал. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 29 червня 2020 р.

Нагадаємо, минулого тижня в одному з будинків на столичних Позняках стався потужний вибух. Попередньо, в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Крушельницької стався витік газу. Жертвами трагедії стали 5 мешканців будинку.

Вчора у сусідньому з тим, що вибухнув, будинку спалахнула пожежа на 13 поверсі.

Вогонь перекинувся на поверх вище та супроводжувався сильним задимленням через горіння утеплювача.

Крім того, вибух з пожежею в будинку стався вчора у Харківській області.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький