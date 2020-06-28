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В Харьковской области произошел взрыв с пожаром

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 15:26
В Харьковской области произошел взрыв с пожаром
Фото: полицейские (РБК-Украина)

В результате взрыва пострадал мужчина

В поселке Эсхар (Харьковская область) в результате взрыва произошел пожар. Также в результате происшествия пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна.

Спасатели пожар ликвидировали, а мужчину с ожогами руки и лица госпитализировали..

Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, значительный взрыв произошел в многоэтажке в Киеве. Он произошел утром 21 июня в Дарницком районе Киева. В результате взрыва погибли пятеро жильцов дома. Люди утверждали, что незадолго до взрыва в доме был ощутим запах газа.

Как известно, обыски в газораспределительной компании начались сразу же после взрыва в многоэтажном доме в Киеве.

Основная версия следствия: взрыв в доме на Позняках произошел из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пожарВзрыв
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