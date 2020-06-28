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В Киеве случился пожар в доме на Позняках

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 17:11
В Киеве случился пожар в доме на Позняках
Фото: пожар в доме на Позняках (facebook.com Сергей Гришанин)

Пожар случился на улице Крушельницкой

В Киеве сегодня, 28 июня, случился пожар в многоэтажном жилом доме на Позняках. Пожар произошел на улице Крушельницкой, где недавно произошел взрыв.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как сообщили в ГСЧС, горит балкон в одной из многоэтажек в Дарницком районе. Информации о жертвах или пострадавших в результате пожара пока нет. Сейчас спасатели проводят ликвидацию пожара.

Отметим, что в минувшее воскресенье в Киеве на улице Крушельницкой произошел мощный взрыв в жилом доме. Взрыв разрушил несколько этажей здания. В результате взрыва погибли 5 человек.

По основной версии следствия, взрыв на Позняках произошел из-за утечки газа в одной из квартир многоэтажки.

Полиция провела обыски в компании "Киевгаз", обслуживающей дом, где произошел взрыв, а также у одного из ее сотрудников, чья халатность могла привести к трагедии.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевпожарПозняки
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