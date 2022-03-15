В Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районах

Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах. Из-за взрывной волны у некоторых горожан дребезжали оконные стекла.

Сотрудники ГСЧС получали вызовы о взрывах в столице от жителей трех районов Киева.

В столичном паблике "Киевский движ" тем временем опубликовали фото пожара в жилой многоэтажке, который мог быть последствием вражеского обстрела. При этом в целях безопасности локация не уточняется - в целях безопасности и до официального подтверждения.

Отметим, что в настоящее время информация от полиции и спасателей о причинах взрывов - не поступала.

Пожар в многоэтажке в Киеве (фото: t.me / Киевский движ)