В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонов"

Российские оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве утром в понедельник, 14 марта. На месте взрывов работают пожарные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод "Антонов". На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате обстрелов в Киеве погибли два человека. Еще семь человек получили ранения. С места взрыва в жилом доме в Оболонском районе спасатели эвакуировали около 70 человек.