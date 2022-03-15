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В Киеве в результате обстрела снаряды попали в жилые дома. Есть пострадавший

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Киев, Вторник 15 марта 2022 07:44
В Киеве в результате обстрела снаряды попали в жилые дома. Есть пострадавший Фото: последствия обстрела российскими войсками жилого дома в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате вражеского обстрела рано утром 15 марта боеприпас попал в жилой 10-этажный дом в Подольском районе, и произошел пожар. Одного пострадавшего жителя дома госпитализировали. Еще один боеприпас попал в 2-этажный частный жилой дом на Осокорках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"15 марта в Подольском районе Киева, в результате попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом по ул. Мостицкой, произошло возгорание с 1 по 5 этажа.

В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 - ликвидирован. Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу. На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Видео: последствия обстрела и пожар в жилом доме Киева утром 15 марта

В Киеве из-за вражеского обстрела произошел пожар в 10-этажке утром 15 марта (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Также в ГСЧС рассказали, что в районе Осокорков на улице Садовой из-за обстрела боеприпас попал в двухэтажный частный жилой дом, тоже вызвав пожар.

"В 05:57 возгорание локализовано на площади 10 м кв., а в 06:40 – ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.

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