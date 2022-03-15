У Києві пролунали потужні вибухи у кількох районах

Потужні вибухи чули жителі південних масивів на лівому і правому берегах. Через вибухову хвилю у деяких городян деренчали шибки.

Співробітники ДСНС отримували виклики про вибухи в столиці від жителів трьох районів Києва.

У столичному пабліку "Київський двіж" тим часом опублікували фото пожежі в житловій багатоповерхівці, яка могла бути наслідком ворожого обстрілу. При цьому в цілях безпеки локація не уточнюється - в цілях безпеки та до офіційного підтвердження.

Зазначимо, що наразі інформація від поліції та рятувальників про причини вибухів - не надходила.

Пожежа в багатоповерхівці в Києві (фото: t.me / Київський двіж)