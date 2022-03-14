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В Киеве артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом. Произошло частичное разрушение

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 07:05
В Киеве артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом. Произошло частичное разрушение Фото: в Киеве артиллерийский снаряд попал в жилой дом (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 14 марта, в Киеве в артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. Произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажа и возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы на улице Богатырская, 20. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 33 человека и 8 единиц техники.

В Киеве артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом. Произошло частичное разрушение

Артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом Киева (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Напомним, в пригороде Киева с первых дней войны идут ожесточенные бои. В результате ракетных обстрелов пострадал жилой сектор и гражданское население. Мы показали, как выглядит разрушенный Васильков глазами фотографов GettyImages.

Ранее мы показывали кадры разгромленного оккупантами трамвайного депо в Харькове. В городе также с начала войны идут ожесточенные бои.

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