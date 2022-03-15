ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районах

Новина українською →
Киев, Вторник 15 марта 2022 06:30
В Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районах Фото: в ГСЧС рассказали, что звуки взрывов были в трех районах Киева (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ночью прогремели несколько взрывов в разных районах столицы. Предположительно, из-за ракетного удара российских оккупантов. В это время было предупреждение о воздушной опасности (с 03.45), которое отменили в шесть утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах. Из-за взрывной волны у некоторых горожан дребезжали оконные стекла.

Сотрудники ГСЧС получали вызовы о взрывах в столице от жителей трех районов Киева.

В столичном паблике "Киевский движ" тем временем опубликовали фото пожара в жилой многоэтажке, который мог быть последствием вражеского обстрела. При этом в целях безопасности локация не уточняется - в целях безопасности и до официального подтверждения.

Отметим, что в настоящее время информация от полиции и спасателей о причинах взрывов - не поступала.

В Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районахВ Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районах

Пожар в многоэтажке в Киеве (фото: t.me / Киевский движ)

Напомним, что 14 марта утром российские оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве. А перед этим - около 5 утра - артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Киеве. В результате произошло возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстрелы Киева Война России против Украины
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную