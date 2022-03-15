У Києві пролунали потужні вибухи у кількох районах
У Києві вночі прогриміли кілька вибухів у різних районах столиці. Імовірно, через ракетний удар російських окупантів. У цей час було попередження про повітряну небезпеку (з 03.45), яке скасували о шостій ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Потужні вибухи чули жителі південних масивів на лівому і правому берегах. Через вибухову хвилю у деяких городян деренчали шибки.
Співробітники ДСНС отримували виклики про вибухи в столиці від жителів трьох районів Києва.
У столичному пабліку "Київський двіж" тим часом опублікували фото пожежі в житловій багатоповерхівці, яка могла бути наслідком ворожого обстрілу. При цьому в цілях безпеки локація не уточнюється - в цілях безпеки та до офіційного підтвердження.
Зазначимо, що наразі інформація від поліції та рятувальників про причини вибухів - не надходила.
Пожежа в багатоповерхівці в Києві (фото: t.me / Київський двіж)
Нагадаємо, що 14 березня вранці російські окупанти обстріляли завод "Антонов" у Києві. А перед цим - близько 5 ранку - артилерійський снаряд потрапив до дев'ятиповерхового будинку в Києві. В результаті сталося загоряння квартир на 3 та 4 поверхах.
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