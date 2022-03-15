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У Києві пролунали потужні вибухи у кількох районах

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 06:30
У Києві пролунали потужні вибухи у кількох районах Фото: у ДСНС розповіли, що звуки вибухів були у трьох районах Києва (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вночі прогриміли кілька вибухів у різних районах столиці. Імовірно, через ракетний удар російських окупантів. У цей час було попередження про повітряну небезпеку (з 03.45), яке скасували о шостій ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Потужні вибухи чули жителі південних масивів на лівому і правому берегах. Через вибухову хвилю у деяких городян деренчали шибки.

Співробітники ДСНС отримували виклики про вибухи в столиці від жителів трьох районів Києва.

У столичному пабліку "Київський двіж" тим часом опублікували фото пожежі в житловій багатоповерхівці, яка могла бути наслідком ворожого обстрілу. При цьому в цілях безпеки локація не уточнюється - в цілях безпеки та до офіційного підтвердження.

Зазначимо, що наразі інформація від поліції та рятувальників про причини вибухів - не надходила.

У Києві пролунали потужні вибухи у кількох районахУ Києві пролунали потужні вибухи у кількох районах

Пожежа в багатоповерхівці в Києві (фото: t.me / Київський двіж)

Нагадаємо, що 14 березня вранці російські окупанти обстріляли завод "Антонов" у Києві. А перед цим - близько 5 ранку - артилерійський снаряд потрапив до дев'ятиповерхового будинку в Києві. В результаті сталося загоряння квартир на 3 та 4 поверхах.

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