В Киеве продлили локдаун, а Зеленский лишил гражданства троих украинцев: новости за 14 апреля

В Киеве продлили ужесточенный локдаун, президент Владимир Зеленский лишил гражданства троих украинцев, НАТО начинает процесс вывода войск из Афганистана. Подробнее о том, что произошло в среду, 14 апреля, - в материале РБК-Украина

Россия стянула к украинской границе свыше 100 тысяч военных, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. По его словам, Россия разместила вблизи Украины более 100 тысяч своих военнослужащих Как отметил Таран, северо-восточное направление до сих пор остается угрожающим, поскольку Россия продолжает перемещать туда свои подразделения из других регионов.

Также Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма.

Секретарь Совбеза России заявил о "возможности терактов" в Крыму со стороны Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по обеспечению национальной безопасности в оккупированном РФ Крыму. Он заявил о якобы угрозе терактов со стороны Украины, ЕС и НАТО.

По его словам, на полуострове "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности". Патрушев сказал, что среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".

В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля

Местная власть Киева решила продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - подчеркнул Кличко.

Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", - уточнил собеседник. По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: что изменится

Кабинет министров Украины принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года.

НАТО начинает процесс вывода войск из Афганистана

Страны-участницы НАТО приняли решение о начале вывода войск из Афганистана. Такой шаг члены альянса предпринимают вслед за Соединенными Штатами.

Ожидается, что 7 тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками США в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочено к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Отравление лицеисток под Киевом: раскрыта настоящая причина резонансной трагедии

Выяснились настоящие причины громкого трагического инцидента в Боярке, где две ученицы 7 класса лицея наглотались таблеток, в результате чего одна девочка скончалась, а вторая попала в реанимацию. Тогда подросток объяснила, что решилась с подружкой на этот шаг из-за опасного челленджа в соцсети, но это оказалось неправдой.

По факту произошедшего в лицее Боярки было проведено служебное расследование. Результаты комиссии показали, что "не существует никакого "мифического челленджа из групп смерти в социальных сетях", который якобы вызвал трагедию.

Выступали за команды "Л/ДНР": УАФ навсегда запретила играть 26 украинским футболистам

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно запретил играть 26 украинским футболистам. Они выступали в составе сборных команд, так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Так, "за поведение, которое вредит репутации футбола" Ассоциация "пожизненно" запретила ряду футболистов осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную). Названы имена игроков, которые попали под санкции.

Ливни, снег и мерзкий холод: какие области Украины накроет лютой непогодой

Погода в Украине сильно испортится в четверг, 15 апреля. Синоптики прогнозируют, что страну затянет дождями, а в западных областях - мерзкий холод, а местами даже снег.

Актуальным прогнозом с нами поделились синоптики Украинского гидрометцентра.