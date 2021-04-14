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Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 21:47
Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", - уточнил собеседник.

По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Как уточнил собеседник, лишение украинского гражданства связано с наличием у этих трех лиц гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.

Напомним, что 2 апреля СНБО ввел санкции против Альперина и Еримичука. Зеленский тогда отметил, что эти лица входят в "топ-10 украинской контрабанды".

В то же время, Амирханян официально в санкционном списке не значится, однако, по словам собеседника в ОП, он также причастен к контрабандной деятельности и в связи с этим попал в поле зрения СБУ.

Отметим, это был первый случай, когда СНБО ввел персональные санкции за причастность к контрабанде.

В санкционный список попали 10 человек, которых глава государства назвал "топ-10 контрабандистов". Секретарь СНБО позже опубликовал список людей, которые попали под санкции за контрабанду.

Как писало РБК-Украина, Зеленский планирует продолжить борьбу с контрабандой. Этот вопрос будет на повестке завтрашнего заседания СНБО.

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Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке
Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке
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