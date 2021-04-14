НАТО начинает процесс вывода войск из Афганистана

Страны-участницы НАТО приняли решение о начале вывода войск из Афганистана. Такой шаг члены альянса предпринимают вслед за Соединенными Штатами.

Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на собственные источники.

"Союзники по НАТО согласились свернуть свою миссию в Афганистане после решения США о выводе войск", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 7 тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками США в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочено к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Такой план ранее вызывал опасения, что террористы из "Талибана" могут восстановить свой контроль над большей частью Афганистана. Это, в свою очередь, даст "Аль-Каиде" шанс возродиться.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально подтвердил вывод войск союзников из Афганистана вслед за США. Вывод войск НАТО из Афганистана начнут 1 мая.

"Мы будем продолжать поддерживать Афганистан, это знаменует новую главу наших отношений", - написал Столтенберг в Twitter.