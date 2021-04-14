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Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, - Минобороны

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 17:32
Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, - Минобороны Фото: Андрей Таран, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма. По его мнению, Россия пойдет на такой шаг, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.

Об этом Таран заявил, выступая в подкомитете Европарламента по обороне.

По его словам, действия России также представляют угрозу для стран Восточной Европы, особенно из-за увеличения численности войск в Калининграде.

Министр подчеркнул, что Россия направила в Крым 42 тысячи военнослужащих и 110 тысяч - вдоль северо-восточной границы Украины. Поэтому в этом году можно ожидать военной провокации с российской стороны.

"Мы рассматриваем эти действия как реальную угрозу нашей национальной безопасности. На наш взгляд, Россия готовит наступательные действия, и Крым становится возможным фронтом", - заявил он.

Министр обороны также добавил, что Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к вторжению России, если оно произойдет.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

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