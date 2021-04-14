Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма. По его мнению, Россия пойдет на такой шаг, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.

Об этом Таран заявил, выступая в подкомитете Европарламента по обороне .

По его словам, действия России также представляют угрозу для стран Восточной Европы, особенно из-за увеличения численности войск в Калининграде.

Министр подчеркнул, что Россия направила в Крым 42 тысячи военнослужащих и 110 тысяч - вдоль северо-восточной границы Украины. Поэтому в этом году можно ожидать военной провокации с российской стороны.

"Мы рассматриваем эти действия как реальную угрозу нашей национальной безопасности. На наш взгляд, Россия готовит наступательные действия, и Крым становится возможным фронтом", - заявил он.

Министр обороны также добавил, что Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия.