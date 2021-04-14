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Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: что изменится

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 18:01
Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: что изменится Фото: Кабмин Шмыгаля ухудшил условия для получения субсидий (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, документом устанавливается, что:

  • при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр.;
  • прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
  • усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.

Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.

Кроме того, Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон после введения для поставщиков газа населению обязательного "годового продукта".

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