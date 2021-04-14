Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: что изменится
Фото: Кабмин Шмыгаля ухудшил условия для получения субсидий (пресс-служба КМУ)
Кабинет министров Украины принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Так, документом устанавливается, что:
- при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр.;
- прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
- усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.
Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.
Кроме того, Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон после введения для поставщиков газа населению обязательного "годового продукта".