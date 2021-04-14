Выступали за команды "Л/ДНР": УАФ навсегда запретила играть 26 украинским футболистам
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно запретил играть 26 украинским футболистам. Они выступали в составе сборных команд, так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.
Так, "за поведение, которое вредит репутации футбола" Ассоциация "пожизненно" запретила ряду футболистов осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную). Среди игроков, которые попали под санкции:
- Гарненко С. А,
- Федотов Е. О.,
- Пархоменко А. О.,
- Охмат Е. И.,
- Томазов С. С.,
- Махно Я. М.,
- Лагода А. О.,
- Бессалов А. Л.,
- Фролов В. В.,
- Асьмаев С. В.,
- Белавин Н. Е.,
- Жарый С. С.,
- Ткачєв А. С.,
- Рябчинский В. С.,
- Варванин А. О.,
- Майборода А. О.,
- Коновалов Г. В.,
- Яковленко А. В.,
- Еремин А. В.,
- Циндрик С. О.,
- Рудницкий И. В.,
- Бебенин В. М.,
- Дрыга С. С.,
- Наумов Е. С.,
- Захаров Н. О.,
- Зубахин И. О.
Футболисты могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.
Ранее стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против ряда украинских футболистов.
Напомним, в 2017 году Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, что играли в составе так называемой "сборной ДНР".