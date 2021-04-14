В Киеве полиция задержала серийных воров лифтового оборудования

Отмечается, что злоумышленники совершали кражи в течение нескольких месяцев в разных районах столицы. Правоохранителям удалось доказать 30 эпизодов хищений. Преступники представлялись курьерами и таким образом проникали в подъезды многоэтажных домов. Затем они с помощью специального инструмента обрезали лифтовое оборудование и выносили в сумках с логотипом одной из служб доставки.

Серийных воров задержали после совершения очередной кражи на Оболоне. Преступники передвигались на автомобиле, в багажнике которого находились срезанные лифтовые шлейфы, инструменты для демонтажа и открытия дверей, а также рюкзаки службы доставки.

В ходе обысков по месту жительства задержанных, а также в гаражных боксах и автомобилях, правоохранители изъяли два автомобиля, три велосипеда, которые предположительно были похищены, и похищенное лифтовое оборудование.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины. Им грозит до шести лет тюремного заключения.

Фото: задержание серийных воров лифтового оборудования (kyiv.npu.gov)