В Киеве полиция задержала серийных воров лифтового оборудования

В Киеве сотрудники Нацполиции задержали серийных воров лифтового оборудования. В ходе расследования была установлена их причастность к 30 эпизодам.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что злоумышленники совершали кражи в течение нескольких месяцев в разных районах столицы. Правоохранителям удалось доказать 30 эпизодов хищений. Преступники представлялись курьерами и таким образом проникали в подъезды многоэтажных домов. Затем они с помощью специального инструмента обрезали лифтовое оборудование и выносили в сумках с логотипом одной из служб доставки.
Серийных воров задержали после совершения очередной кражи на Оболоне. Преступники передвигались на автомобиле, в багажнике которого находились срезанные лифтовые шлейфы, инструменты для демонтажа и открытия дверей, а также рюкзаки службы доставки.
В ходе обысков по месту жительства задержанных, а также в гаражных боксах и автомобилях, правоохранители изъяли два автомобиля, три велосипеда, которые предположительно были похищены, и похищенное лифтовое оборудование.
В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины. Им грозит до шести лет тюремного заключения.
Фото: задержание серийных воров лифтового оборудования (kyiv.npu.gov)
Напомним, ранее сотрудники Нацполиции задержали в Киеве патологоанатомов во время получения взятки. Медики требовали от родных умерших деньги за выдачу тел умерших, у которых был подтвержден COVID-19.
Отметим, накануне Нацполиция в Украине задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.
РБК-Украина писало, что конце марта в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входила молодая супружеская пара.