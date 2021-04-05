Нацполиция заявила, что фиксирует все нарушения бизнеса во время усиленного локдауна
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что НПУ фиксирует все нарушения предпринимателей во время усиленного локдауна. Ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе учреждений досуга, питания, торговли", - сообщил Клименко.
Он подчеркнул, что за прошедшую неделю полицейские составили 1881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола).
Также было вынесено 11 044 админпостановления за неношение масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановления).
Правоохранители проверили 72 387 субъектов хозяйствования.
"Выявлено 1095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания)", - отметил Клименко.
Напомним, из-за ужесточения локдауна в Киеве на улицы города вышли усиленные патрули полиции и Национальной гвардии. Они проверяют наличие специальных пропусков на транспорт, а также патрулируют парки и общественные места.
Как писало РБК-Украина, в Киеве правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности. Они выявили 173 нарушения карантинных ограничений "красной" зоны.