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Нацполиция заявила, что фиксирует все нарушения бизнеса во время усиленного локдауна

Новина українською → Украина, Понедельник 05 апреля 2021 13:38
Нацполиция заявила, что фиксирует все нарушения бизнеса во время усиленного локдауна Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что НПУ фиксирует все нарушения предпринимателей во время усиленного локдауна. Ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе учреждений досуга, питания, торговли", - сообщил Клименко.

Он подчеркнул, что за прошедшую неделю полицейские составили 1881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола).

Также было вынесено 11 044 админпостановления за неношение масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановления).

Правоохранители проверили 72 387 субъектов хозяйствования.

"Выявлено 1095 нарушений, приостановлена ​​работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания)", - отметил Клименко.

Напомним, из-за ужесточения локдауна в Киеве на улицы города вышли усиленные патрули полиции и Национальной гвардии. Они проверяют наличие специальных пропусков на транспорт, а также патрулируют парки и общественные места.

Как писало РБК-Украина, в Киеве правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности. Они выявили 173 нарушения карантинных ограничений "красной" зоны.

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