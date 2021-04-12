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Ежемесячно производили 1,2 млн доз. В Украине задержали крупную банду наркоторговцев

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 15:15
Ежемесячно производили 1,2 млн доз. В Украине задержали крупную банду наркоторговцев Фото: в Украине разоблачили крупную группировку наркоторговцев (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Нацполиция в Украине задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По оперативным данным, ежемесячный доход наркоторговцев составлял от 100 до 120 млн грн. В ходе обысков изъято 120 килограмм амфетамина, из которого можно было изготовить 700 килограмм наркотического вещества. Месячный оборот преступной группировки составлял 250-300 килограмм или 1,2 млн доз. Кроме того, полицейские обнаружили более тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 килограммов готового психотропа.

Спецоперация проходила на территории Днепропетровской, Киевской и Черкасской областей, также в Киеве. Правоохранители задержали восемь участников преступной группировки. Они обеспечивали наркотиками не менее 50 групп сбытчиков по всей Украине. Сумма ежемесячного оборота наркоторговцев достигала 120 млн гривен. Организовал наркобизнес человек, ранее судимый за бандитизм.

Фото: задержание группировки наркоторговцев (npu.gov.ua)

Напомним, конце марта в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входила молодая супружеская пара.

Отметим, ранее в Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, которые занимались торговлей наркотиками.

РБК-Украина писало, что СБУ в Киеве задержала наркотоговцев, которые изготавливали и сбывали оптовые партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Их ежемесячный доход составлял около 70 млн гривен.

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