Ежемесячно производили 1,2 млн доз. В Украине задержали крупную банду наркоторговцев

По оперативным данным, ежемесячный доход наркоторговцев составлял от 100 до 120 млн грн. В ходе обысков изъято 120 килограмм амфетамина, из которого можно было изготовить 700 килограмм наркотического вещества. Месячный оборот преступной группировки составлял 250-300 килограмм или 1,2 млн доз. Кроме того, полицейские обнаружили более тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 килограммов готового психотропа.

Спецоперация проходила на территории Днепропетровской, Киевской и Черкасской областей, также в Киеве. Правоохранители задержали восемь участников преступной группировки. Они обеспечивали наркотиками не менее 50 групп сбытчиков по всей Украине. Сумма ежемесячного оборота наркоторговцев достигала 120 млн гривен. Организовал наркобизнес человек, ранее судимый за бандитизм.

Фото: задержание группировки наркоторговцев (npu.gov.ua)