В Киеве на взятке задержали патологоанатомов, они "зарабатывали" на выдаче тел умерших

Сотрудники Нацполиции задержали в Киеве патологоанатомов во время получения взятки. Медики требовали от родных умерших деньги за выдачу тел умерших, у которых был подтвержден COVID-19.

Отмечается, что заведующий патологоанатомическим отделением и его подчиненный задержаны во время передачи им денег за услуги, которые они должны были оказывать бесплатно. Как установили оперативники, медики требовали взятки от родственников умерших, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Заведующий и врач за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тело умершей. Кроме того, они требовали и получали деньги от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и другие услуги, которые согласно распоряжению Минздрава должны предоставляться бесплатно.

Досудебное расследование уголовного дела продолжается. Его ведут следователи столичной полиции под руководством Киевской городской прокуратуры. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации коррупционной схемы, а также другие эпизоды их противоправной деятельности.