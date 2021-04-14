RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві поліція затримала серійних крадіїв ліфтового обладнання

Автор: РБК-Україна

У Києві співробітники Нацполіціі затримали серійних злодіїв ліфтового обладнання. В ході розслідування було встановлено їх причетність до 30 епізодів.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Відзначається, що зловмисники скоювали крадіжки протягом декількох місяців в різних районах столиці. Правоохоронцям вдалося довести 30 епізодів розкрадань. Злочинці представлялися кур'єрами і таким чином проникали в під'їзди багатоповерхових будинків. Потім вони за допомогою спеціального інструменту обрізали ліфтове обладнання і виносили в сумках з логотипом однієї з служб доставки.

Серійних крадіїв затримали після скоєння чергової крадіжки на Оболоні.
Злочинці пересувалися на автомобілі, в багажнику якого знаходилися зрізані ліфтові шлейфи, інструменти для демонтажу і відкриття дверей, а також рюкзаки служби доставки.

В ході обшуків за місцем проживання затриманих, а також в гаражних боксах і автомобілях, правоохоронці вилучили два автомобілі, три велосипеда, які ймовірно були викрадені, і викрадене ліфтове обладнання.

Стосовно затриманих порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Їм загрожує до шести років тюремного ув'язнення.

Фото: затримання серійних крадіїв ліфтового обладнання (kyiv.npu.gov)

Нагадаємо, раніше співробітники Нацполіціі затримали в Києві патологоанатомів під час отримання хабара. Медики вимагали від рідних померлих гроші за видачу тіл померлих, у яких був підтверджений COVID-19.

Відзначимо, напередодні Нацполіція в Україні затримала організовану групу, яка виготовляла та збувала великі партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Щомісяця наркоторговці виробляли 1,2 млн доз.

РБК-Україна писало, що наприкінці березня в Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, в яку входила молода подружня пара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полициякриминал
Читайте також
Нацполіції надали право самопредставництва у суді
Катували кілька місяців: в Одеській області тримали в заручниках двох греків
У Вінниці поліція порушила справу через дискотеку в ресторані
Прогноз погоди