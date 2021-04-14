У Києві поліція затримала серійних крадіїв ліфтового обладнання

Відзначається, що зловмисники скоювали крадіжки протягом декількох місяців в різних районах столиці. Правоохоронцям вдалося довести 30 епізодів розкрадань. Злочинці представлялися кур'єрами і таким чином проникали в під'їзди багатоповерхових будинків. Потім вони за допомогою спеціального інструменту обрізали ліфтове обладнання і виносили в сумках з логотипом однієї з служб доставки.

Серійних крадіїв затримали після скоєння чергової крадіжки на Оболоні.

Злочинці пересувалися на автомобілі, в багажнику якого знаходилися зрізані ліфтові шлейфи, інструменти для демонтажу і відкриття дверей, а також рюкзаки служби доставки.

В ході обшуків за місцем проживання затриманих, а також в гаражних боксах і автомобілях, правоохоронці вилучили два автомобілі, три велосипеда, які ймовірно були викрадені, і викрадене ліфтове обладнання.

Стосовно затриманих порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Їм загрожує до шести років тюремного ув'язнення.

Фото: затримання серійних крадіїв ліфтового обладнання (kyiv.npu.gov)