У Києві поліція затримала серійних крадіїв ліфтового обладнання

У Києві співробітники Нацполіціі затримали серійних злодіїв ліфтового обладнання. В ході розслідування було встановлено їх причетність до 30 епізодів.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
Відзначається, що зловмисники скоювали крадіжки протягом декількох місяців в різних районах столиці. Правоохоронцям вдалося довести 30 епізодів розкрадань. Злочинці представлялися кур'єрами і таким чином проникали в під'їзди багатоповерхових будинків. Потім вони за допомогою спеціального інструменту обрізали ліфтове обладнання і виносили в сумках з логотипом однієї з служб доставки.
Серійних крадіїв затримали після скоєння чергової крадіжки на Оболоні.
Злочинці пересувалися на автомобілі, в багажнику якого знаходилися зрізані ліфтові шлейфи, інструменти для демонтажу і відкриття дверей, а також рюкзаки служби доставки.
В ході обшуків за місцем проживання затриманих, а також в гаражних боксах і автомобілях, правоохоронці вилучили два автомобілі, три велосипеда, які ймовірно були викрадені, і викрадене ліфтове обладнання.
Стосовно затриманих порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Їм загрожує до шести років тюремного ув'язнення.
Фото: затримання серійних крадіїв ліфтового обладнання (kyiv.npu.gov)
Нагадаємо, раніше співробітники Нацполіціі затримали в Києві патологоанатомів під час отримання хабара. Медики вимагали від рідних померлих гроші за видачу тіл померлих, у яких був підтверджений COVID-19.
Відзначимо, напередодні Нацполіція в Україні затримала організовану групу, яка виготовляла та збувала великі партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Щомісяця наркоторговці виробляли 1,2 млн доз.
РБК-Україна писало, що наприкінці березня в Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, в яку входила молода подружня пара.