В Полтавской области разоблачили группировку наркоторговцев
В Полтавской области полицейские с привлечением спецназа КОРД прекратили деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. В ее состав входили четверо жителей региона, в том числе молодая супружеская пара.
Как сообщается, наркотики фигуранты сбывали путем закладок с использованием интернет-мессенджеров. Для расчета с клиентами они использовали платежные веб-сервисы.
Также известно, что сообщники организовали нарколабораторию по изготовлению тяжелых наркотиков. Среди них: трамадол, амфетамин, метамфетамин и каннабис.
В ходе 11 обысков по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли около 7 килограммов наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, различные образцы оружия и около 200 тысяч гривен наличных.
Если суд признает участников преступной группы виновными в совершении преступлений, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: в Полтавской области разоблачили группировку наркоторговцев (pl.npu.gov.ua)
Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входили бывшие сотрудники милиции.
Кроме того, в Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, которые занимались торговлей наркотиками.