В Полтавской области полицейские с привлечением спецназа КОРД прекратили деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. В ее состав входили четверо жителей региона, в том числе молодая супружеская пара.

Как сообщается, наркотики фигуранты сбывали путем закладок с использованием интернет-мессенджеров. Для расчета с клиентами они использовали платежные веб-сервисы.

Также известно, что сообщники организовали нарколабораторию по изготовлению тяжелых наркотиков. Среди них: трамадол, амфетамин, метамфетамин и каннабис.

В ходе 11 обысков по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли около 7 килограммов наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, различные образцы оружия и около 200 тысяч гривен наличных.

Если суд признает участников преступной группы виновными в совершении преступлений, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Полтавской области разоблачили группировку наркоторговцев (pl.npu.gov.ua)