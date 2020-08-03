В Киеве перекрыли одну из улиц: возможно минирование автомобиля

Правоохранители оградили периметр, ждут взрывотехников
Улицу Старокиевскую в Киеве перекрыли для движения и прохода. Существует вероятность минирования припаркованного на ней автомобиля.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
На опубликованных фотографиях видно несколько машин полиции с включенными мигалками, а также огражденный спецлентой периметр.
Вулицю Старокиївський перекрито. Кажуть, що заміновано авто. Чекають вибухотехніків.Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Пресс-офицер Шевченковского района заявила РБК-Украина, что не имеет никакой информации относительно возможного заминирования автомобиля на улице Старокиевской.
Напомним, сегодня в центре Киева неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.
Впоследствии мужчину задержали. Детали захвата заложников в Киеве - в материале РБК-Украина.