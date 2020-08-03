У Києві перекрили одну з вулиць: можливе мінування автомобіля

Правоохоронці огородили периметр, чекають вибухотехніків
Вулицю Старокиївську в Києві перекрили для руху і проходу. Існує ймовірність мінування припаркованого на ній автомобіля.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
На опублікованих фотографіях видно кілька машин поліції з включеними маячками, а також огороджений спецстрічкою периметр.
Вулицю Старокиївський перекрито. Кажуть, що заміновано авто. Чекають вибухотехніків.Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Прес-офіцер Шевченківського району заявила РБК-Україна, що не має жодної інформації щодо можливого замінування автомобіля на вулиці Старокиївській.
Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.
Згодом чоловіка затримали, деталі захоплення заручників в Києві - в матеріалі РБК-Україна.