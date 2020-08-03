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У Києві перекрили одну з вулиць: можливе мінування автомобіля

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 15:57
У Києві перекрили одну з вулиць: можливе мінування автомобіля
Фото: вибухотехнік (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Правоохоронці огородили периметр, чекають вибухотехніків

Вулицю Старокиївську в Києві перекрили для руху і проходу. Існує ймовірність мінування припаркованого на ній автомобіля.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

На опублікованих фотографіях видно кілька машин поліції з включеними маячками, а також огороджений спецстрічкою периметр.

Вулицю Старокиївський перекрито. Кажуть, що заміновано авто. Чекають вибухотехніків.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Прес-офіцер Шевченківського району заявила РБК-Україна, що не має жодної інформації щодо можливого замінування автомобіля на вулиці Старокиївській.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.

Згодом чоловіка затримали, деталі захоплення заручників в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

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