В Киеве на перекрестке столкнулись два автомобиля, есть раненые

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранения получила как минимум одна женщина

В Киеве на перекрестке улиц Вышгородской и Западинської столкнулись два Daewoo. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что Lanos ехал по Вышгородской (со стороны Куреневки) и пытался вернуть на Западинскую, не пропустив Nubira, которая была на главной.

"К сожалению, в этом ДТП без пострадавших не обошлось - с ушибами госпитализировали женщину с Nubira. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 января, около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштына - Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино.

РБК-Украина писало, что в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализированы, полиция открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.