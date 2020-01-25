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В Белой Церкви авто полиции сбило пешехода

Новости » Общество     25.01.2020 - 01:12
В Белой Церкви авто полиции сбило пешехода
Фото: место происшествия (facebook.com/pol.kyivregion)

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение

В Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что полиция проводит служебное расследование ДТП с участием правоохранителей. На улице М. Грушевского автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения.

Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия вызвали работников Государственного бюро расследований для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство.

Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает свидетелей.

РБК-Украина писало, что в Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского, который возвращаясь со службы на своем автомобиле "Дэу Ланос", совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).

Напомним, в селе Качмари Яворивского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб пешеход.

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