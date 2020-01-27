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В Закарпатской области поезд протаранил грузовик, есть жертвы

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 17:48
В Закарпатской области поезд протаранил грузовик, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате происшествия погибли два человека

В понедельник, 27 января, около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштина - Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как сообщается, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, которые находились в грузовике, из них двое получили смертельные травмы. Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали.

"На период ликвидации последствий ДТП железнодорожники оперативно организовали транспорт для доставки пассажиров поезда со станции Буштина до станции Солотвино и со станции Солотвино, Тересва и Тячев к станции Буштина", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отмечают, что по предварительным выводам экспертной комиссии, вины железной дороги нет.

"Авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения. Презрев предупреждение звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом. Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

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