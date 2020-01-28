В Києві на перехресті зіштовхнулись два автомобілі, є поранені

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поранення отримала як мінімум одна жінка

У Києві на перехресті вулиць Вишгородської та Западинської зіткнулись два Daewoo. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киев Оперативный".

Зазначається, що Lanos їхав по Вишгородській (зі сторони Куренівки) і намагався повернути на Западинську, не пропустивши Nubira, яка була на головній.

"На жаль, у цьому ДТП без потерпілих не обійшлося - із забоями госпіталізовано жінку із Nubira. На місці працюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 27 січня, близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина - Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію з пасажирським поїздом № 14 сполученням Київ - Солотвино.

РБК-Україна писало, що у Києві на Броварському проспекті зіткнулись два автомобіля, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв та пасажира госпіталізовано, поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.