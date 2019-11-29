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У Києві на Печерську сталося ДТП з постраждалими

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 21:06
У Києві на Печерську сталося ДТП з постраждалими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждала, як мінімум, одна людина

У Києві в Печерському районі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з постраждалими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Наголошується, що аварія сталася на вулиці Лаврській і зайняла два ряди по напрямку до Києво-Печерської лаври.

Попередньо, автомобіль Hyundai tucson в'їхав у бічну пасажирську частина легкового автомобіля Volkswagen polo. На місці поліція, швидка.

"Один з учасників був госпіталізований. Рух паралізовано, інформацію про подію встановлюємо", - йдеться в повідомленні.

У Києві на Печерську сталося ДТП з постраждалимиНагадаємо, у Черкасах сьогодні, 29 листопада, сталося потрійне дорожньо-транспортна пригода з участю пасажирського автобуса. Відзначається, що в результаті потрійний аварії ніхто не постраждав, а на водія автобуса було складено протокол за статтею 124 КУпАП, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу.

РБК-Україна писало, у четвер, 28 листопада, у Волинській області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів і трактора. В результаті ДТП загинули 2 людини, ще одна людина травмована.

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