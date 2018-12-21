В Киеве отключили холодную воду на десяти улицах

Подачу воды обещают возобновить в течение суток
В Киеве в пятницу, 21 декабря, отключили холодную воду на десяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за сутки.
Напомним, в Киеве в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения будут отключать холодную воду до 28 декабря 2018. В "Киевводоканале" обнародовали график отключений воды и адреса по которым это будет происходить в период с 18 до 28 декабря.
РБК-Украина сообщало, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" 20 декабря начало ремонт поврежденного участка водопровода под Торецьком (Донбасс). Там более 40 тысяч человек остались без воды.