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В Киеве отключили холодную воду на десяти улицах

Новости » Общество    21.12.2018 - 16:26
В Киеве отключили холодную воду на десяти улицах
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в пятницу, 21 декабря, отключили холодную воду на десяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Городская, 2;
  • ул. Даниила Щербаковского, 37;
  • ул. Дорогожицкая, 18А, 16, 14А;
  • ул. Елены Телиги, 15;
  • ул. Маршала Малиновского, 25, 25В;
  • пр-т. Лесной, 31;
  • ул. Кубанской Украины, 20, 22, 24Б;
  • бул. Вацлава Гавела, 21Б, 21В;
  • ул. Новополевая, 97Б, 99, 99-А, 101, 101А;
  • ул.Смоленская,3.

Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за сутки.

В Киеве отключили холодную воду на десяти улицах

Напомним, в Киеве в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения будут отключать холодную воду до 28 декабря 2018. В "Киевводоканале" обнародовали график отключений воды и адреса по которым это будет происходить в период с 18 до 28 декабря.

РБК-Украина сообщало, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" 20 декабря начало ремонт поврежденного участка водопровода под Торецьком (Донбасс). Там более 40 тысяч человек остались без воды.

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