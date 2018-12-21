У Києві відключили холодну воду на десяти вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві в п'ятницю, 21 грудня, відключили холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку із цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Міська, 2;

вул. Данила Щербаківського, 37;

вул. Дорогожицька, 18А, 16, 14А;

вул. Олени Теліги, 15;

вул. Маршала Малиновського, 25, 25В;

пр-т. Лісовий, 31;

вул. Кубанської України, 20, 22, 24Б;

бул. Вацлава Гавела, 21Б, 21В;

вул. Новопольова, 97Б, 99, 99-А, 101, 101А;

вул.Смоленська,3.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу.

Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018. У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.

РБК-Україна повідомляло, комунальне підприємство "Вода Донбасу" 20 грудня розпочало ремонт пошкодженої ділянки водопроводу під Торецьком (Донбас). Там понад 40 тисяч людей залишилися без води.