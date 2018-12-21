У Києві відключили холодну воду на десяти вулицях

Подачу води обіцяють відновити протягом доби
У Києві в п'ятницю, 21 грудня, відключили холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку із цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу.
Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018. У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.
РБК-Україна повідомляло, комунальне підприємство "Вода Донбасу" 20 грудня розпочало ремонт пошкодженої ділянки водопроводу під Торецьком (Донбас). Там понад 40 тисяч людей залишилися без води.