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У Києві відключили холодну воду на десяти вулицях

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 16:26
У Києві відключили холодну воду на десяти вулицях
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві в п'ятницю, 21 грудня,  відключили холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку із цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Міська, 2;
  • вул. Данила Щербаківського, 37;
  • вул. Дорогожицька, 18А, 16, 14А;
  • вул. Олени Теліги, 15;
  • вул. Маршала Малиновського, 25, 25В;
  • пр-т. Лісовий, 31;
  • вул. Кубанської України, 20, 22, 24Б;
  • бул. Вацлава Гавела, 21Б, 21В;
  • вул. Новопольова, 97Б, 99, 99-А, 101, 101А;
  • вул.Смоленська,3.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу. 

У Києві відключили холодну воду на десяти вулицях

Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018. У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.

РБК-Україна повідомляло, комунальне підприємство "Вода Донбасу" 20 грудня розпочало ремонт пошкодженої ділянки водопроводу під Торецьком (Донбас). Там понад 40 тисяч людей залишилися без води. 

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