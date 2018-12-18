В "Киевводоканале" сообщили график отключений воды до конца года

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

На отдельных улицах Киева воду будут отключать до 28 декабря

В Киеве в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения будуть отключать воду до 28 декабря 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что воду в период с 18 до 28 декабря отключать поочередно на около 20 улицах столицы. Также обнародованы адреса и график отключений водоснабжения.

18 декабря

с 8.00 до 23.50 - ул.Сверстюка,52, 52А, 54;

с 9.00 до 24.00 - вул. Туполева,5, 24;

20 декабря

с 11.00 до 24.00 22 декабря - ул.Теслярский,4, ул,Кайсарова,15;

с 9.00 до 23.00 - ул.Тверской тупик,7;

с 9.00 до 17.00 - Андреевский спуск, 15, 17, 19, 21, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, Андреевская церковь;

с 9.00 до 23.30 - ул. Героев Днепра,41;

21 декабря

с 20.00 до 9.00 22 декабря - ул.Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101;

ул.Петровская, 10, 12; пер.Косогорный, 4, 8, 8А, 9;

с 9.00 до 24.00 - ул.Метрологическая,12;

с 19.00 до 10.00 22 декабря - ул.Гетьмана, 34, 36, 38; ул.Тупикова, 4, 21, 25, 27, 29, 31; ул.Леваневского, 2, 4, 5, 33;

с 8.00 до 22.00 - ул. Гарматная, 2, 4, 6;

25 декабря

с 9.00 до 22.00 - Харьковское шоссе, 210, вул.Горловская, 209, 220;

26 декабря

с 11.00 по 24.00 28 декабря - проспект Академика Глушкова, 8А.

Напомним, на прошлой неделе "Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия.