В Киеве отключили холодную воду на девяти улицах

Вода отсутствует из-за повреждения сети холодного водоснабжения
В Киеве в понедельник, 20 декабря, отключили холодную воду на девяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за сутки.
Напомним, в Киеве в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения будут отключать холодную воду до 28 декабря 2018. В "Киевводоканале" обнародовали график отключений воды и адреса по которым это будет происходить в период с 18 до 28 декабря.
РБК-Украина сообщало, что ремонтные работы на поврежденном водопроводе под Торецьком (Донбасс) начались сегодня в 09:00.