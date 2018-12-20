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В Киеве отключили холодную воду на девяти улицах

Новости » Общество    20.12.2018 - 16:13
В Киеве отключили холодную воду на девяти улицах
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вода отсутствует из-за повреждения сети холодного водоснабжения

В Киеве в понедельник, 20 декабря, отключили холодную воду на девяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Старокиевская, 8/12, 7/9;
  • ул. Каневская, с 15 по 36;
  • ул. Чигиринская, 115, 116, 117, 118, 120;
  • ул. Даниила Щербаковского, 43, 45;
  • пр-т. Василия Порика, 12;
  • ул. Андрея Малышко, 19А, 21А, 21Б;
  • ул. Александра Бойченко, 12А;
  • ул. Никольско-Ботаническая, 27/29;
  • ул. Гарматная, 33/1.

Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за сутки.

В Киеве отключили холодную воду на девяти улицахВ Киеве отключили холодную воду на девяти улицах

Напомним, в Киеве в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения будут отключать холодную воду до 28 декабря 2018. В "Киевводоканале" обнародовали график отключений воды и адреса по которым это будет происходить в период с 18 до 28 декабря.

РБК-Украина сообщало, что ремонтные работы на поврежденном водопроводе под Торецьком (Донбасс) начались сегодня в 09:00.

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