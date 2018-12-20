Ремонт водопровода под Торецком продолжат завтра

Фото: ГСЧС в Торецьку (donetsk.dsns.gov.ua)

Спасатели продолжают поставлять местным жителям питьевую воду

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" 20 декабря начало ремонт поврежденного участка водопровода под Торецком (Донбасс). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, ремонт водопровода планируют продолжить завтра, 21 декабря.

"20 декабря сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" проводили ремонтные работы поврежденного участка водовода. Продолжение работ запланировано на 21 декабря", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что ситуация с отсутствия водоснабжения осложняется тем, что длится отопительный сезон, и необходимое содержание надлежащего температурного режима как в домах граждан, так и на объектах социальной инфраструктуры.

"Представители Службы спасения обеспечивают население как питьевой, так и технической водой. Кроме того, постоянно осуществляется пополнение запасов технической воды в котельных и других объектах инфраструктуры города. За сегодня бойцы ГСЧС уже осуществили подвоз свыше 165 куб. м технической и около 30 куб. м питьевой воды", - информируют в ГСЧС.

Напомним, 16 декабря в результате повреждения водопровода "Горловка - Торецк" приостановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт Северное и Южное. Более 40 тысяч человек остались без воды.

Позже в ГСЧС заявили, что водоснабжение в Торецку и соседних поселках отсутствует через порыв водопровода в результате боевых действий.