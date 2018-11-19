ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве отключили холодную воду на 13 улицах из-за аварии на водопроводе

Новости » Общество    19.11.2018 - 16:00
В Киеве отключили холодную воду на 13 улицах из-за аварии на водопроводе
Иллюстративное фото (РБК-Уккраїна, Виталий Носач)

Ремонтники обещают восстановить подачу холодной воды в течение суток

В Киеве отключили холодную воду жителям 13 улиц столицы в связи с авариями на сетях водоснабжения в понедельник, 19 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • пр-т. Победы, 23А;
  • пров. Ипсилантиевский, 3, 5;
  • пров. Бутишев, 19;
  • ул. Маршала Малиновского, 11;
  • ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
  • пров. Строителей, 7, 9, 11/11;
  • ул. Котляревского, 50;
  • ул. Григоровича-Барского 4,5;
  • пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
  • ул. Шевченко с 1 по 42;
  • пров. Ярослава Хомова, 14А, 44В;
  • ул. Борщаговская, 126,
  • ул. Монтажников с 41 по 59;

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

В Киеве отключили холодную воду на 13 улицах из-за аварии на водопроводе

Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

В Киеве нет воды на 8 улицах из-за аварии на сетях "Киевводоканал" пришлет за октябрь платежки с новыми тарифами за холодную воду
Новости Украины Киевводоканалводоснабжениевода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь