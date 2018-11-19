В Киеве отключили холодную воду на 13 улицах из-за аварии на водопроводе

Ремонтники обещают восстановить подачу холодной воды в течение суток
В Киеве отключили холодную воду жителям 13 улиц столицы в связи с авариями на сетях водоснабжения в понедельник, 19 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".
Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.
Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.