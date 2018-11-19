В Киеве отключили холодную воду на 13 улицах из-за аварии на водопроводе

Иллюстративное фото (РБК-Уккраїна, Виталий Носач)

Ремонтники обещают восстановить подачу холодной воды в течение суток

В Киеве отключили холодную воду жителям 13 улиц столицы в связи с авариями на сетях водоснабжения в понедельник, 19 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

пров. Ипсилантиевский, 3, 5;

пров. Бутишев, 19;

ул. Маршала Малиновского, 11;

ул. Строителей, 31/13, 33, 35;

пров. Строителей, 7, 9, 11/11;

ул. Котляревского, 50;

ул. Григоровича-Барского 4,5;

пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;

ул. Шевченко с 1 по 42;

пров. Ярослава Хомова, 14А, 44В;

ул. Борщаговская, 126,

ул. Монтажников с 41 по 59;

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.