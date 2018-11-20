У Києві відключили холодну воду на 9 вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Уккраїна, Віталій Носач)

Води немає через аварії на водогоні, аварійна служба обіцяє відремонтувати усе протягом доби

У Києві відключили холодну воду мешканцям 9 вулиць столиці у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання у вівторок, 20 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Через це водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

пр-т. Перемоги, 23А;

бул. Дружби Народів, 11;

вул. Васильківська, 1;

вул. Будівельників, 31/13, 33, 35;

пров. Будівельників, 7, 9;

вул. Червоноткацька, 11/11;

вул. Шевченка з 1 по 42;

вул. Котляревського;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, у Києві внаслідок прориву труби у середу, 14 листопада, на Регенераторній, 4 залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун".

Днем раніше, 13 листопада, ввечері на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.