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У Києві відключили холодну воду на 13 вулицях через аварії на водогоні

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 16:00
У Києві відключили холодну воду на 13 вулицях через аварії на водогоні
Ілюстративне фото (РБК-Уккраїна, Віталій Носач)

Ремонтники обіцяють відновити подачу холодної води протягом доби

У Києві відключили холодну воду мешканцям 13 вулиць столиці у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання у понеділок, 19 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Через це водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами: 

  • пр-т. Перемоги, 23А;
  • пров. Іпсилантіївський, 3, 5;
  • пров. Бутишів, 19;
  • вул. Маршала Малиновського, 11;
  • вул. Будівельників, 31/13, 33, 35;
  • пров. Будівельників, 7, 9, 11/11;
  • вул. Котляревського, 50;
  • вул. Григоровича-Барського 4,5;
  • пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;
  • вул. Шевченка з 1 по 42;
  • пров. Ярослава Хомова, 14А, 44В;
  • вул. Борщагівська, 126,
  • вул. Монтажників з 41 по 59;

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба. 

У Києві відключили холодну воду на 13 вулицях через аварії на водогоні

Нагадаємо, у Києві внаслідок прориву труби у середу, 14 листопада, на Регенераторній, 4 залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун".

Днем раніше, 13 листопада, ввечері на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.

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