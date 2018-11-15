У Києві немає води на 14 вулицях через аварії на мережах

Ілюстративне фото (РБК-Ураїна/Віталій Носач)

Ремонтники обіцяють відновити подачу холодної водипротягом доби

У Києві відключили холодну воду мешканцям 14 вулиць столиці у зв'язку із аваріями на мережах у червер, 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Через це водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

вул. Юрія Іллєнка, 5;

вул. Печенізька, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;

вул. Добролюбова, 3/8, 5, 7/1, 12, 14;

вул. Регенераторна, 4;

вул. Тростянецька, 6;

вул. Новопирогівська, 25/2;

вул. Щусєва, 44;

вул. Петра Панча, 5;

вул. Пирогівський шлях, 46, 48;

вул. Чорнобильська, 18;

вул. Оноре де Бальзака 78/18;

бул. Кольцова, 14Д;

вул. Петра Радченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

бул. Вацлава Гавела, 36В.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, у Києві внаслідок прориву труби у середу, 14 листопада, на Регенераторній, 4 залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун".

Днем раніше, 13 листопада, ввечері на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.