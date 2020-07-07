В Киеве ослабили карантин, а в Китае обнаружили бубонную чуму: новости за 6 июля

У Путина прокомментировали угрозу войны с Украиной, в Киеве ослабили карантин, в Китае обнаружили больного бубонной чумой. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 6 июля, - в материале РБК-Украина

У Путина назвали глупостью угрозу войны с Украиной

У президента РФ Владимира Путина считают угрозу полномасштабной военной конфронтации с Украиной глупостью. В Кремле говорят, что это не способствует урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков опроверг информацию о том, что РФ может вторгнуться в Украину, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

"Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине", - заявил он.

В Польше столкнулись несколько автобусов, среди раненых украинцы

В Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса. Ранения получили две украинки.

Об этом РБК-Украина сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.

По информации местных СМИ, во время движения автобуса не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров.

Смолий рассказал детали встречи с Зеленским, после которой подал в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с экс-главой Нацбанка Яковом Смолием дал понять, что тот должен уйти в отставку. Встреча проходила после заседания Национального совета реформ, 30 июня.

Об этом Смолий рассказал в интервью изданию "Левый берег".

По словам Смолия, во время встречи он спросил у Зеленского, должен ли подать в отставку, на что получил одобрительный ответ.

Киев ослабил карантин: что разрешили

Киевская власть приняла решение разрешить работу ресторанов после 22:00. Также разрешили работу кинотеатров. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.

В Одессе почти на всех пляжах нашли кишечную палочку

В Одессе лабораторный центр установил несоответствие морской воды на городских пляжах микробиологическим нормам. На большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщает "Думская TV".

Несоответствие воды санитарным нормам показали результаты анализов за 30 июня. Воду проверяют еженедельно, а результаты исследования взятых вчера образцов будут известны в пятницу, 10 июля.

В Китае вспышка смертельной инфекции: объявлен третий уровень опасности

В Китае объявлен третий уровень опасности из-за вспышки смертельно опасной "болезни из прошлого" - бубонной чумы. Предупреждение продлится до конца 2020 года, а в регионе вводятся специальные меры.

Случай болезни выявили у скотовода из города Баян-Нур, что на севере Китая в автономном округе Внутренняя Монголия, сообщает Xinhua.

Местных жителей призвали соблюдать ряд требований, чтобы сдержать распространение болезни.

Умер гениальный композитор Эннио Морриконе: накануне получил тяжелую травму

Эннио Морриконе, гениальный итальянский композитор, скончался в возрасте 91 год. Он прославился на весь мир благодаря невероятным саундтрекам к культовым фильмам

Не стало легенды в ночь на 6 июля в клинике в Риме. Смерть наступила из-за последствий падения. По данным La Repubblic, композитор сломал бедренную кость. В силу возраста и состояния здоровья, он так и не смог оправиться от травмы, которую получил несколько дней назад.

Украину накроет ливнями и затяжным похолоданием: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине начнет меняться с приходом атмосферного фронта 7 июля. В стране ожидаются сильные грозы, ливни, град, шквальный ветер, резко похолодает. Такие перемены затронут сначала Запад, но в дальнейшем прохлада распространится по стране.

Дожди в большинстве областей Украины могут переходить в сильные ливни, а во время гроз возможны шквалы и град. А если учитывать контраст температур с Запада до Востока - от +18 до +38 градусов, вероятны смерчи.