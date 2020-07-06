У Путина назвали глупостью угрозу войны с Украиной

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У президента РФ это считают "нагнетанием антироссийской истерии"

У президента РФ Владимира Путина считают угрозу полномасштабной военной конфронтации с Украиной глупостью. В Кремле говорят, что это не способствует урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков опроверг информацию о том, что РФ может вторгнуться в Украину, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

"Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине", - заявил он.

Кроме того, первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов угрожал Украине провалом в случае военной конфронтации с Российской Федерацией. По его словам, украинская армия слабая.

"Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно", - считает Красов.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью изданию "Думская", что страна готовится к российской военной агрессии со стороны Херсонской области.

Ранее украинский МИД призвал украинцев быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.

Отметим, Вооруженные сили Украины готовы, чтобы сдерживать атаку России из моря и суши.

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Автор: Анастасия Рокитна