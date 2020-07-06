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Киев ослабил карантин: что разрешили

Новости » Общество     06.07.2020 - 12:12
Киев ослабил карантин: что разрешили
Фото: карантин в Киеве (РБК-Украина)

Разрешили работу ресторанов после 22:00

Киевская власть приняла решение разрешить работу ресторанов после 22:00. Также разрешили работу кинотеатров.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

По состоянию на 6 июля в Киеве 5 602 случая коронавирусной болезни.

Напомним, сегодня Минздрав сообщил, что столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер и разрешил ослабить карантин.

Отметим, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 543 человека.

Ранее в Украине назвали еще одну причину распространения коронавируса среди украинцев.

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Автор: Анастасия Рокитна

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