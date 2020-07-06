Киев ослабил карантин: что разрешили

Разрешили работу ресторанов после 22:00
Киевская власть приняла решение разрешить работу ресторанов после 22:00. Также разрешили работу кинотеатров.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.
В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.
Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.
Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.
По состоянию на 6 июля в Киеве 5 602 случая коронавирусной болезни.
Напомним, сегодня Минздрав сообщил, что столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер и разрешил ослабить карантин.
Отметим, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 543 человека.
Ранее в Украине назвали еще одну причину распространения коронавируса среди украинцев.
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Автор: Анастасия Рокитна